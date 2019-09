Am Mittwochvormittag haben Fahnder der Verkehrspolizei Bayreuth einen Mercedes am Autobahnparkplatz Sophienberg in Richtung München angehalten. Bei der Kontrolle des 21-jährigen Beifahrers aus Polen fanden die Polizisten in der Hosentasche zwei Alubriefchen mit jeweils einer geringen Menge Amphetamin. Die Drogen wurden sichergestellt und der junge Mann angezeigt. pol