In der Heinersberger Feuerwehr stimmt die Mischung aus Jung und Alt

Die Heinersberger Feuerwehr konnte sich über eine neue Tragkraftspritze und ein neues Feuerwehrfahrzeug freuen. Kommandant Armin Meckel berichtete in der Jahreshauptversammlung von der notwendigen Neuanschaffung.

Die Wehrstärke betrage 15 Aktive, davon elf männlich und vier weiblich. Weiterhin zähle der Verein 21 passive und zwei Ehrenmitglieder sowie acht Fördermitglieder, also insgesamt 45 Mitglieder. Er vermeldete weiterhin einen Einsatz, zwölf Übungen, eine Hydrantenbegehung sowie die Teilnahme zweier Kameraden an der Leistungsprüfung THL. Auch habe, so Meckel, ein Feuerwehrmann mit der modularen Truppausbildung begonnen. Im Ausblick gab er bekannt, dass mit der Feuerwehr Nordhalben zwei Gemeinschaftsübungen vereinbart worden seien. Weiterhin stünde die turnusmäßige Besichtigung durch die Kreisbrandinspektion an.

Vorsitzende Kirstin Fischer gab einen Rückblick auf die Aktivitäten des Feuerwehrvereins. An eigenen Veranstaltungen nannte Fischer die Ausrichtung der Kirchweih und der Weihnachtsfeier im Ortsteil Heinersberg sowie die Biergartenwanderung. Sie schloss mit einem Ausblick auf Termine und Veranstaltungen in diesem Jahr, wo insbesondere die Weihe von Fahrzeug und Pumpe sowie das eigene 140-jährige Gründungsjubiläum anstünden.

Bürgermeister Michael Pöhnlein lobte das starke Engagement der Bürgerschaft in Sachen Ehrenamt und Vereinstätigkeit. Kreisbrandmeister Hans Stumpf meinte, dass die Heinersberger Wehr sowohl von aktiver als auch von passiver Seite her ihre "Hausaufgaben" zuverlässig erledige. Er attestierte eine gute Mischung aus jungen und älteren Feuerwehrleuten und bezeichnete die Zusammenarbeit mit Nordhalben als vorbildlich.

Für die stets gute Zusammenarbeit dankte Vorsitzender Michael Wachter von der Nordhalbener Wehr und lud zu gemeinsamen Aktivitäten neben den geplanten Übungen ein.

Kirstin Fischer bleibt Vorsitzende

Bei den turnusgemäßen Neuwahlen der Heinersberger Feuerwehr wurden Kirstin Fischer zur Vorsitzenden, Horst Hartenstein zu deren Stellvertreter, Michael Franz zum Schriftführer, Ralf Ellinger zum Kassier sowie Alfred Franz und Reinhard Franz zu Kassenprüfern wiedergewählt.

Kommandant Armin Meckel beförderte Christian Fischer zum Oberfeuerwehrmann.

Die Vorsitzende Kerstin Fischer nahm schließlich die Vereinsehrungen vor. Sie zeichnete dabei Armin Meckel für zehn Dienstjahre als Kommandant sowie Kassier Ralf Ellinger für 35 Jahre aktiven Dienst und 15 Dienstjahre als Kassier aus. Michael Wunder