Die Karpfenland-Gästeführer Leonhard Thomann und Christiane Kolbet laden am Freitag, 16. August, um 20 Uhr zu einer Wanderung rund um die Mohrhof-Weiher ein. Die Strecke beträgt rund 6,5 Kilometer und dauert etwa drei Stunden. Treffpunkt ist an der Josefskapelle in Poppenwind. Dort

gibt es zum Abschluss eine kleine Brotzeit. Taschenlampe, Mückenschutz und Wanderschuhe sind erforderlich. Anmeldung unter Telefon 0151/26211382. red