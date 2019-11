In der Bibrastraße randaliert

Die Außenspiegel von fünf Fahrzeugen haben eine oder mehrere Unbekannte am Dienstag, zwischen 16 und 17 Uhr, in der Bibrastraße beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei zusammengerechnet auf 2500 Euro. Zeugen des Vorfalles und weitere Geschädigte setzen sich mit der Polizei-Inspektion Bad Kissingen, Tel.: . 0971/714 90, in Verbindung. pol