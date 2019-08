Marktschorgast vor 18 Stunden

Gemeinderat

In der Bahnhofstraße wird tüchtig gebaut

Der Markt Marktschorgast hat der BR einige in nichtöffentlicher Sitzung getroffene Entscheidungen übermittelt. So soll in der Machbarkeitsstudie zur Revitalisierung des Bahnhofsgebäudes mehr Wert auf ...