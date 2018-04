In der Abstiegszone herrscht ein großes Gedränge

Nach dem Doppelspieltag über Ostern liegen in der Fußball-Kreisliga Bamberg weiterhin der FSV Buttenheim und die SpVgg Stegaurach in Front. In der Schleuderplatz- und Abstiegszone herrscht nach wie vor großes Gedränge. Gegen den Rangletzten ASV Naisa hat die DJK Gaustadt ihren zweiten Heimsieg der Saison eingeplant. Der Vierte SpVgg Rattelsdorf ist beim SC Reichmannsdorf (8.) zu Gast.



SV DJK Tütschengereuth -

TSV Schlüsselfeld

Dem verdienten 2:1-Heimerfolg gegen den ASV Sassanfahrt folgte bei den Tütschengereuthern in Unterleiterbach eine saftige 2:7-Niederlage. In der Manier eines Eichhörnchens sammelte der TSV Schlüsselfeld zuletzt Punkt für Punkt. Dem 2:2 gegen die DJK Gaustadt ließen die TSVler gegen die DJK Stappenbach einen wichtigen 2:1-Sieg folgen.



FSV Unterleiterbach -

TSV Hirschaid

Mit 66 Toren aus 20 Spielen verfügt der Rangfünfte FSV Unterleiterbach über den mit großem Abstand treffsichersten Angriff der Liga. Auf der Gegenseite zählt die Defensivabteilung des Neunten TSV Hirschaid zu den stabilsten Abwehrverbünden. Zuletzt trotzte der TSV im Derby dem FSV Buttenheim ein 0:0 ab.



DJK Stappenbach -

SpVgg Stegaurach

Mit einem kämpferischen Energieakt und einem 1:0 rang der Drittletzte DJK Stappenbach den favorisierten SV Ober-/Unterharnsbach nieder. Die Stegauracher ließen beim 1:1 gegen den TSV Burgebrach zwei Zähler liegen. Dies will der Bezirksligaabsteiger im Steigerwald verhindern, um seine Spitzenposition zu manifestieren.



DJK Teutonia Gaustadt -

ASV Naisa

Aufatmen nach dem letzten Heimspiel der Teutonen: Der Aufsteiger brachte den ersten "Dreier" im eigenen Stadion unter Dach und Fach. Da die Gaustadter aus den zwei Osterspielen in Schlüsselfeld (2:2) und Rattelsdorf (1:3) nur einen Punkt holten, sind sie wieder Vorletzter. Dem ASV Naisa dürfte sein Punktgewinn gegen den TSV Burgebrach einen Motivationsschub gegeben haben.



TSV Burgebrach -

FSV Buttenheim

Während der FSV Buttenheim im Hit beim Dritten SV Zapfendorf einen Zähler entführte, war das torlose Unentschieden der Phönix-Truppe beim Letzten ASV Naisa alles andere als der richtige Schritt in Richtung Aufstieg. Morgen hat es der Tabellenführer beim TSV Burgebrach mit einem unbequemen Gegner zu tun.



SC Reichmannsdorf -

SpVgg Rattelsdorf

Nach optimalen sechs Punkten über Ostern hat die SpVgg Rattelsdorf (4.) ihre Verfolgerrolle manifestiert. Die Gäste schielen weiter auf die ersten beiden Plätze. Der SC Reichmannsdorf unterlag zuletzt beim SC Kemmern mit 0:1 und hat den Klassenerhalt noch nicht in der Tasche.



SV Ober-/Unterharnsbach -

SV Zapfendorf

Keine Eier haben die Harnsbacher über Ostern gefunden. Bei der DJK Stappenbach und in Stegaurach setzte es jeweils knappe 0:1-Niederlagen. Der SV Zapfendorf (3.) ließ im Kampf um den Aufstieg gegen den FSV Buttenheim und den ASV Sassanfahrt (jeweils 1:1) vier Punkte liegen.



ASV Sassanfahrt -

SC Kemmern

Nach seinem 1:1 beim SV Zapfendorf ist der ASV Sassanfahrt (7.) weiter auf einem gesicherten Mittelfeldplatz angesiedelt. Der SC Kemmern (12.) benötigte zuletzt mächtig Glück, um das 1:0 gegen den SC Reichmannsdorf über die Zeit zu retten. Einen Punkt möchte der Gast morgen beim Mitaufsteiger zumindest holen.