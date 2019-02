In den wilden Kaukasus

Am morgigen Donnerstag, 7. Februar, findet im "Struwwelpeter" Kronach in der Rodacher Straße eine Diashow des Altenkunstadters Torsten Härtel statt.

Als unabhängig gewordene Sowjetrepublik ist Georgien bekannt. Im Norden begrenzen die schneebedeckten Gipfel des Großen Kaukasus das Land mit seinen vier Millionen Einwohnern. Ein Viertel lebt in der Hauptstadt Tiflis - eine Metropole zwischen Umbruch und Aufbruch: EU-Demokratie im Westen, das übermächtige Russland im Osten. Freundliche Menschen und einfache Häuser prägen weite Teile des Landes und zeigen ein dörfliches Bild wie vor 70 Jahren.

Von der Hauptstadt geht es mit dem Jeep in den Tusheti-Nationalpark im Norden zu einer Wanderung in den wunderschönen Bergen des Kaukasus. Ziel ist die am Fuß des schneebedeckten, 5047m hohen Berges Kasbek gelegene Stadt Stepansminda.

Gori und Kutaisi sind historisch interessante Städte und letztere begeistert durch einen riesigen Markt und eine entspannte Atmosphäre. Von hier geht es weiter in den Westen des Landes, wo sich auch der kleine Kaukasus befindet. Imposante Höhlenstädte, mittelalterliche Festungsanlagen und die landestypischen georgisch-orthodoxen Kirchen bieten immer wieder lohnenswerte Ziele und geben das Gefühl auf einer Zeitreise zu sein. Die Reise endet in der zweitgrößten und aufstrebenden Stadt Batumi am Schwarzen Meer.

Auch kulinarisch ist Georgien eine Reise wert. Um dem Abend etwas Besonderes zu verleihen, wird Ostri, ein typisch georgisches Gericht, angeboten. Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr, der Eintritt kostet 5 Euro. red