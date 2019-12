In den Wald geschlingert

Eine 23-Jährige fuhr in der Nacht auf Samstag mit einem Fiat die Kissinger Straße in Richtung Ostring. Wie die Polizei berichtet, verlor sie in einer Rechtskurve auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über ihren Wagen. Der Pkw geriet ins Schlingern und fuhr über den Gehsteig in den angrenzenden Wald. Ein anderer Verkehrsteilnehmer hatte den Unfall beobachtet und verständigte die Polizei. Die Fahrerin blieb unverletzt. Die Beifahrerin war nicht angeschnallt und erlitt Prellungen am Schienbein. Ein Alkotest ergab einen Wert von 0,52 Promille, so dass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Die Polizei stellte den Führerschein sicher. Der Pkw wurde abgeschleppt. pol