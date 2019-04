In den Osterferien in den Wildpark

Der Wildpark Hundshaupten bietet sich in den Osterferien als Ziel für Familien mit Kindern an. Aber auch für Menschen, die einfach die Natur genießen möchten, ist er ein ideales Ausflugsziel. Der Wildpark Hundshaupten ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Neben den bekannten Attraktionen wie der Greifvogelschau und der moderierten Luchsfütterung bietet der Wildpark nun auch Kindergeburtstage und themenbezogene Veranstaltungen an. Besonders sehenswert sind die neuen Parkbewohner: drei Schleiereulen. Weitere Informationen gibt es unter www.wildpark-hundshaupten.de. red