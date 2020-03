In den letzten zwei Jahren hatte der Ortsverband einen Mitgliederzuwachs von zehn Prozent

Es gibt immer mehr Hilfesuchende und sie finden in dem Sozialverband VdK einen kompetenten Ansprechpartner. Auch der Ortsverband Dörfles-Esbach profitiert davon und zählt heute 330 Mitglieder. In seinem Rechenschaftsbericht anlässlich der Hauptversammlung blickte Vorsitzender Herold Thomä zuversichtlich in die Zukunft. Hilfesuchende würden immer mehr auf den VdK zugehen, wenn es um ihre Rente oder andere dringende Beratungen gehe.

Die VdK-Kreisvorsitzende Susann Biedefeld gratulierte dem Ortsverband Dörfles-Esbach zum 70-jährigen Bestehen. Der Sozialverband VdK habe entscheidend daran mitgewirkt, das soziale Netz enger zu knüpfen und auszugestalten, betonte die Kreisvorsitzende. Besonders hob Biedefeld in ihrer Rede den Einsatz der Ehrenamtlichen hervor. Vorsitzender Thomä ließ in seinem Bericht die vergangenen 70 Jahre des VdK-Ortsverbandes Revue passieren. Nach Anlaufschwierigkeiten kam es erst am 23. Februar 1950 im Gasthaus "Kaiser" mit 13 anwesenden Personen zur Gründung des Ortsverbandes Dörfles. Zum Vorsitzenden wurde der Malermeister Edmund Dötschel gewählt. Doch wegen seiner beruflichen Belastung wurde bereits im November desselben Jahres Emil Fischer Vorsitzender. Alters- und krankheitsbedingt musste Fischer den Vorsitz niederlegen, und am 19. November 1976 wurde der damalige Schriftführer Georg Hansel zum Vorsitzenden des rund 90 Personen zählenden Ortsverbandes gewählt. Bei den Wahlen 1995 stellte sich Hartmut Friedel zur Wahl und Georg Hansel wurde nach 19 Jahren zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Friedels Amtszeit dauerte nicht lange und der Zweite Vorsitzende Eugen Palmer führte mit Unterstützung des Ehrenvorsitzenden das Amt kommissarisch. Ende 1996 zählte der Ortsverband 170 Mitglieder. 1997 war Eugen Palmer offiziell Vorsitzender. Am 27. Februar 2000 konnte der Ortsverband sein 50-jähriges Bestehen mit 286 Mitgliedern feiern. Im Jahr 2003 waren es bereits 316 Mitglieder, 2008 waren es 343. Im Jahr 2017 ergab sich nach den Neuwahlen folgendes Bild: Vorsitzender wurde Herold Thomä, Zweiter Vorsitzender Dietmar Kretschmer, Schriftführerin und Frauenbeauftragte Christina Thomä und Kassenwartin Oda Biener.

Das Treueabzeichen des VdK in Gold erhielten für 25 Jahre: Gerhard Dalke, Hans Lotter, Brigitte Glahn, Annalies Blechschmidt, Egon Köhler, Marcus Luthardt, Liesbeth Karbitschka und Michaela Noack. 30 Jahre gehören dem VdK an: Doris Friedel, Renate Kob, Hildegard Hopf und der Ehrenvorsitzende Eugen Palmer. Desombre