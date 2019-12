In den Graben gerutscht

Am Freitagmittag wollte ein Autofahrer von der Klinik "Michelsberg" in Richtung "Schindberg" fahren. Beim Linksabbiegen war er für die örtlichen Straßenverhältnisse etwas zu schnell unterwegs und rutschte nach rechts in den Straßengraben. Glücklicherweise wurde er nicht verletzt und am Pkw entstand nur geringer Sachschaden. pol