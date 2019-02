In den Graben gerutscht

Das angekündigte Glatteis blieb im Landkreis bis zum frühen Donnerstagabend ohne größere Folgen: Lediglich einen Unfall registrierte die Polizei Kulmbach:

Eine Frau war gegen 16.15 Uhr mit ihrem Auto zwischen Buchau und Peesten unterwegs. In einer Senke hatte sich Glatteis gebildet. an der Stelle rutschte die Frau mit ihrem Wagen in den Graben. Sie wurde leicht verletzt. PI