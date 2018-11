In den Gemüsegarten der BN-Kindergruppe

Die Kindergruppe des Bundes Naturschutz (BN) lädt am Mittwoch, 28. November, um 16.30 Uhr wieder in ihren kleinen Gemüsegarten an der Zitterstraße, Ecke Mangstraße, ein. Den Abschluss in der diesjährigen "Runde der Gartentiere" macht der Siebenschläfer, der - wo er einen sicheren Platz gefunden hat - bereits "losgeschlafen" und den ersten von insgesamt sieben Winterschlafmonaten absolviert hat. Vorher braucht er eine ordentliche Portion Beeren und Obst von Hecken und Bäumen, um sein Körpergewicht von 100 auf 200 Gramm verdoppeln zu können. Das wird ihm in diesem Herbst sicher gelungen sein. Bevor es an diesem zweistündigen Gruppennachmittag dunkel wird, muss in der Stadtoase noch einmal an Äpfeln nach Fraßspuren geschaut und so manches potenzielles Siebenschläfer-Quartier spielerisch ausgetestet werden, bevor es ins Bund-Naturschutz-Büro geht, um Haselmäuse, Garten-, Baum- oder Siebenschläfer aus Wolle zu filzen. Wer welche hat, möchte zwei schwarze Knöpfe zum Annähen der Tieraugen mitbringen. 2019 geht es mit neuem Programm weiter, wird geforscht und gegärtnert und jeden Monat eine Nutzpflanzenfamilie von Blattgemüse bis Wurzelgemüse, von Körnerfrüchten bis zu Zwiebeln im Mittelpunkt stehen. Infos gibt es bei Susanne Meier, Telefon 09261/9652569. red