In den Gegenverkehr geschlittert

Ins Schleudern und in den Gegenverkehr geraten ist am Freitagnachmittag eine Autofahrerin auf der Bundesstraße zwischen Arnshausen und Oerlenbach. Ein entgegenkommender Pkw konnte auf der regennassen Straße gerade noch ausweichen. Im Anschluss schleuderte die Autofahrerin in den Graben, wo sie sich drehte und gegen einen Wegweiser prallte, den sie ein Stück umriss. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Allerdings hat der Daimler der Frau einen Totalschaden. In diesem Zusammenhang benötigt die Polizei die Zeugenaussage des Pkw-Fahrers, der entgegenkam. Er wird gebeten, sich mit der Polizei Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90, in Verbindung zu setzen.