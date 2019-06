Knetzgau 13.06.2019

In den Gegenverkehr geraten

Ein Audifahrer wollte am Mittwochvormittag an der Anschlussstelle Knetzgau nach links auf die A 70 in Fahrtrichtung Schweinfurt auffahren. Hierbei übersah der Fahrzeugführer einen aus Richtung Zell en...