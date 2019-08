Eine 21-jährige Fahrerin ist am Freitagmittag zwischen Lager Hammelburg und Fuchsstadt aus Unachtsamkeit in den Gegenverkehr geraten. Sie touchierte mit ihrem Fahrzeug einen entgegenkommenden Audi seitlich, so dass das Glas der Seitenscheibe der entgegenkommenden 22-Jährigen zerbrach. Durch das zerbrochene Glas erlitt die junge Frau Schnittwunden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 4000 Euro, teilt die Polizei mit. pol