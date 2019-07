In den Fußstapfen des Vaters

Als 13-Jähriger begleitete der Lichtenfelser Lukas Steinmetz seinen Vater Jürgen 2006 bei seinem Zieleinlauf in Roth, als der nach über 13 Stunden den Triathlon beendete.

Am Sonntag war Lukas Steinmetz vom ASC Burgberg, der jetzt für den SV05 Würzburg startet, selbst am Start und benötigte bei seiner ersten Langdistanz nur 9:40:35 Stunden. Damit wurde der Lichtenfelser Gesamt-225. Für das Schwimmen benötigte Steinmetz 1:05:17 Stunden, zeigte mit 4:54:11 eine starke Leistung auf dem Rad, ehe er beim Marathon mit 3:36:16 wieder etwas Federn lassen musste. Vater Jürgen leistete den Support und kam kaum hinterher.

Geiger zum 32. Mal dabei

Der Kronacher Thomas Geiger war zum 32. Mal in Roth am Start. Der 57-Jährige war nach 10:07:06 Stunden im Ziel und belegte damit Rang 466. Sein Teamkollege vom ASC Kronach-Frankenwald, Frank Fleischmann (M35), benötigte über vier Stunden länger und belegte am Ende Platz 2524.

Michael Hümmer (M30) vom TSV Staffelstein war ebenfalls am Start und beendete das Rennen nach 11:56:09 Stunden auf Rang 1781.

Gesamtplatz 33 für Bamberger

Bei den Herren ließ Andreas Sperber (M35) von der IfA nonstop Bamberg auf Gesamtrang 33 aufhorchen. Nach dem Schwimmen (57:16 Min.) auf Platz 120 liegend arbeitete sich Sperber über Rang 54 nach dem Radfahren (4:42:29) mit einer starken Marathonzeit von 3:05:24 Stunden immer weiter vor.

Die in Bamberg geborene Anja Ippach (TV Erlangen) lag nach starkem Schwimmen (54:33 Min.) und guter Radleistung (4:42:53 Std.) auf Rang 5, brach dann aber im Marathon ein. Die 34-jährige Profi-Triathletin kam nach einer Laufzeit von 3:43:14 Stunden auf Rang 49 ins Ziel. red