In den Ferien zum Popstar werden

Die Theaterschule Bamberg bietet in den Osterferien für Kinder ab zehn Jahren einen Musikvideo-Workshop an. Hier zeigt ein professioneller Filmer den Teilnehmern, wie sie vor und hinter der Kamera agieren. Am Ende kommt ein fertiges kleines Musikvideo heraus. Der Kurs ist kostenpflichtig. Anmeldung unter theaterschule-bamberg.de oder Tel. 0951/97459004. red