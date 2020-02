In den Faschingsferien kann man sich in Teuschnitz zum Jugendleiter ausbilden lassen

Im Jugendhaus "Am Knock" findet in den Faschingsferien wieder eine Jugendleiter-Ausbildung (JGLA) statt. Angeboten werden ein Grundkurs vom 26. Februar bis 1. März sowie ein Aufbaukurs vom 28. Februar ebenfalls bis 1. März. Anmeldeschluss ist der 10. Februar.

Die Teilnehmer an der Ausbildung können die Jugendleitercard (Juleica) erhalten oder deren Gültigkeit verlängern. Voraussetzung hierfür ist zusätzlich der Nachweis eines achtstündigen Erste-Hilfe-Kurses, der nicht älter als zwei Jahre sein darf. Die Juleica ist der bundesweit einheitliche Ausweis für ehrenamtliche Mitarbeiter in der Jugendarbeit. Die Inhaber erhalten vielerorts Vergünstigungen, beispielsweise verbilligten Eintritt.

Zu den Inhalten des Grundkurses (26. Februar bis 1. März) zählen: Methoden der Jugendarbeit, Gruppenpädagogik und Leitungsverhalten, Spielepädagogik, Spielleiterverhalten, Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen, Prävention sexueller Gewalt, spirituelle Angebote anleiten und selber erleben, interkulturelle Kompetenz, Recht/Versicherung und Aufsichtspflicht, Planung und Durchführung von Aktivitäten, kreative Angebote und Strukturen der Jugendarbeit. Das Mindestalter ist 15 Jahre (in Ausnahmefällen ab 14 Jahren, nach Rücksprache mit dem Bildungsreferenten).

Das Schwerpunktthema des Aufbaukurses (28. Februar bis 1. März) lautet "Kreativität für praktische Jugendarbeit". Die Inhalte sind Kreatives und Dekoratives aus Beton. In dem Aufbaukurs wird mit den Teilnehmern ausprobiert, wie man mit Kindern und Jugendlichen mit Beton und Gips kreativ sein kann. Wie kann man mit einfachen Mitteln und ohne allzu großen Aufwand Dinge selber herstellen, die wie aus dem Designerladen aussehen?

Zielgruppe sind alle, die bereits einen Grundkurs beim BDKJ oder einen vergleichbaren Kurs bei einer anderen Organisation gemacht haben oder die schon länger Gruppenleiter sind. Das Mindestalter ist 16 Jahre. Bitte alte Klamotten mitbringen! Die Kosten betragen für den Grundkurs 55 Euro/für Verbandler mit Ausweis 50 Euro sowie für den Aufbaukurs 35 Euro/für Verbandler mit Ausweis und Juleica-Besitzer 30 Euro.

Anmeldungen sind nur möglich über das "Haus am Knock"/KLJB-Regionalstelle Nord per E-Mail, WhatsApp oder telefonisch. Kontakt: Haus am Knock, Tel. 09268/9131613, Handy: 0171/5156922, Fax: 09268/9131619, E-Mail: region.nord@kljb-bamberg.de. hs