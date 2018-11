Bad Rodach vor 18 Stunden

drogenfahrt

In dem Wagen roch es stark nach "Gras"

Fahrer und Beifahrer eines Pkw hatten Drogen dabei, als die Polizei am späten Donnerstagabend am Markt in Bad Rodach eine Verkehrskontrolle machte: Aus dem Opel, in dem ein 19-Jähriger am Steuer saß, ...