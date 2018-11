Salzburg, Tunesien, Kroatien und Italien sind Ziele von "Reisen in christlicher Atmosphäre", vom busfahrenden Pfarrer Martin Kühn (Gräfenberg-Forchheim) und Kollegen vorbereitet mit Besichtigungen, Führungen, Zeit zum Baden und Erholen und geistlichem Rahmenprogramm.

"Advent im Chiemgau" mit Zeit in Salzburg und auf Frauenchiemsee wird angeboten vom 7. bis 9. Dezember. Mit dem Flieger geht es nach Tunesien (2. bis 9. März, Faschingsferien). Auch für Familien eignet sich Krk in Kroatien (11. bis 19. Juni, Pfingstferien). Die Sommerreise "Italien: Abruzzen, Marken, Umbrien" begleitet Pfarrer Gerhard Metzger (Hersbruck-Altensittenbach). In den Herbstferien (26. Oktober bis 2. November) heißt es "Wellness in Kolberg an der polnischen Ostsee" mit Kuranwendungen. Außerdem werden Busfahrten in der Region angeboten. Infos und Anmeldung per E-Mail an Pfarrer.Martin.Kuehn@web.de, Telefon 09191/7941433. red