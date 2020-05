In Burggrub wird "Eine Stunde für den Frieden" gebetet

Am heutigen Mittwoch, 27. Mai, betet das Team der Ökumene im Seelsorgebereich an der Grenz- und Friedenskapelle Burggrub "Eine Stunde für den Frieden", und zwar ab 19 Uhr.

"Der Weltfrieden, wie im Kleinen, so im Großen, ist uns sehr wichtig", so die Mitorganisatoren Oliver Kraus (Stockheim) und Angelika Rosenbauer-Chukwu (Burggrub). Bei der Übernahme der Standarte in Neuengrün im September 2019 wurde gelobt, dass jeden Monat eine Stunde für den Frieden gebetet wird.

"Wir wollen den Geist dieser Wallfahrt weitergeben und die Menschen dazu aufrufen, gerade jetzt in der Zeit von Corona ein Werkzeug Gottes für seinen Frieden zu sein."

Aufgrund der Corona-Pandemie kann das Gebet am Mittwoch nur in einem kleinen Kreis stattfinden. Maximal 50 Personen können zugelassen werden, um den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten zu können. Die Besucher müssen mit Mund-Nasen-Bedeckung kommen.

Wer lieber von zu Hause aus mitbetet, kann sich die Andacht über die Internetseite https://ssb-uhasslachtal.kirche-bamberg.de/ herunterladen.

Im Anschluss an dieses Friedensgebet wird die Friedensstandarte an die katholische Kirchengemeinde Stockheim übergeben. gf