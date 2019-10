In Buchbach steht das Festwochenende bevor

Die Vorbereitungen auf die Kirchweih vom 25. bis 28. Oktober sind in vollem Gange. Los geht es am Freitag ab 11.30 Uhr mit dem Schlachtschüsselessen, das vom SV Buchbach organisiert wird. Wer möchte, kann sie bei Bruno Fröba (09269/9869199) oder Melanie Heublein (09269/980347) vorbestellen. Gespannt darf man auf die Plattenparty mit "Friday for fu(uhl)ture" ab 20.30 Uhr in der beheizten Pergola des SV Buchbach sein.

Die Ständerla der Blaskapelle Buchbach beginnen am Kirchweihsamstag ab 8.30 Uhr. Sportlich kreuzen der SV Buchbach und der TSV Wilhelmsthal um 15 Uhr die Klingen.

Tanzabend

Im Kulturhaus steht der Abend ab 20 Uhr ganz im Zeichen des ersten Tanzabends, bei dem das Spitzenduo "2 for you" für die musikalische Umrahmung sorgt. Die Blaskapelle Buchbach versorgt die Besucher mit Getränken der Mönchshofbräu und diversen Speisen. In der Sankt-Laurentius-Kirche in Buchbach wird um 10 Uhr der Sonntag mit dem Festgottesdienst eingeläutet. Im Anschluss findet Frühschoppen im Sportheim und im Kulturhaus statt. Die Blaskapelle Buchbach begleitet den Trachtenumzug um 13 Uhr, dem sich der Plantanz anschließt. Kaffee und Kuchen werden dann im Kulturhaus serviert. Natürlich wird auch die Kirchweihrede wieder von den Gegebenheiten des Dorfgeschehens berichten. Ab 20 Uhr spielt "Revolution" im Kulturhaus auf, zu deren Musik wieder das Tanzbein ausgiebig geschwungen werden darf. Die Kirchweih klingt am Montag ab 10 Uhr mit einem Frühschoppen mit Kesselfleisch im Sportheim Buchbach aus. Weitere Kirchweihspeisen werden ab 12 Uhr gereicht. An diesen vier Tagen freut sich die Kirchweihgesellschaft Buchbach auf zahlreichen Besuch.

Nachkirchweih

Und wer vom Feiern noch nicht genug hat, der ist bereits jetzt zur Nachkirchweih am Freitag, den 15. November eingeladen. An diesem Abend wird die Spitzenband "Halli Galli" für Unterhaltung sorgen. red