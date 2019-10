Am Montag, 4. November, um 19 Uhr findet im Mainleuser Rathaus eine Sitzung des Marktgemeinderats statt. Dabei geht es unter anderem um den Digitalfunk BOS, das Kanalsanierungsprogramm 2019 und die Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Buchau entlang der Hauptstraße. Weitere Themen sind die Erneuerung der Brücke über den Krebsgraben in Motschenbach und die Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben. red