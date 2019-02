Am Sonntag hatte der Haßbergverein Bramberg zum Kinderfasching in die ehemalige Bramberger Schule geladen. Die Dekoration wurde von den Kindern unter Leitung von Sabine Pfister am Tag davor selbst gebastelt. Mit weit über 40 Kindern war der Zuspruch laut Bericht des Vorsitzenden Ralf Hofmann groß: "Das zeigt, dass der Haßbergverein mit seiner Kinderarbeit wieder mal voll in Schwarze getroffen hat."

Nach einer Büttenrede Hofmanns, der auch als DJ fungierte, folgte der Showtanz der "Bramberger Kids", der von den Kindern unter der Leitung der Zwillinge Barbara und Julia in Eigenregie einstudiert wurde. Der Tanz kam bei den Eltern und Großeltern so gut an, dass gleich eine Zugabe folgte. Das "3-K-Buffet" bot Kaffee, Kuchen und Krapfen. Bei der Kinderpolonaise sorgten Konfettikanonen für große Augen, denn viele Kinder hatten so etwas noch nie gesehen. Viel Spaß hatten alle beim Wett-Tanzen auf einer Zeitung unter Leitung von Sven Kaps. Auch der Luftballontanz und ein Luftballonzer-tretspiel begeisterten, ebenso wie die Einlage der Singgruppe "Bramberger Spatzen" unter Leitung von Sandra Kaps. red