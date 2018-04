In Bewegung bleiben hilft, Stürze im Alter zu vermeiden

"In Bewegung bleiben" war das Thema im Quartiersstützpunkt der Caritas in Creidlitz, und das wurde auch gleich mit aktiven Übungen direkt in die Tat umgesetzt. Die Teilnehmer lernten, wie sie sich im Alter oder auch bei Pflegebedürftigkeit mobil halten und wie damit Stürze vermieden werden können.

Durch die Schulung des Gleichgewichtssinns und durch gezielte Übungen bleibt man länger fit und kann einen "Stolperer" elegant abfangen. Angela Büchner und Stephanie Scheel, beide Ergotherapeutinnen im Caritas-Seniorenheim St. Josef, zeigten nicht nur theoretisch, wie es funktionieren könnte. Vielfältige Übungen brachten die Teilnehmer dabei ganz schön ins Schwitzen.

Die Veranstaltung kam bei den Gästen sehr gut an, deshalb ist geplant, eine regelmäßige stattfindende Gruppe im Quartiersstützpunkt in Creidlitz zu initiieren, die gemeinsam Übungen macht. Wer daran Interesse hat, kann sich mit Quartiersmanagerin Petra Kotterba unter Tel. 09561/5969940 in Verbindung setzen. red