In Betonwand gekracht

Ein Unfall ereignete sich am Dienstagfrüh auf der A 70 bei Harsdorf. Ein 59-Jähriger aus dem Raum Lichtenfels war mit seinem Mazda auf der rechten Fahrspur in Richtung Bayreuth unterwegs. Als er einen vor ihm fahrenden Lkw überholen wollte, scherte er anscheinend so abrupt auf den linken Fahrstreifen aus, dass er dadurch ins Schlingern kam. Er prallte in die Betonleitwand, schleuderte anschließend gegen die rechte Schutzplanke und kam dann entgegengesetzt zur Fahrtrichtung zum Stehen. Dabei wurde der 59-Jährige leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 2000 Euro. red