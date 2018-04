In Behindertenhilfe arbeiten

Individuelle Beratung



Am Mittwoch, 18. April, findet von 17 bis 18 Uhr ein Informationsabend der Fachschulen für Heilerziehungspflege und Heilerziehungspflegehilfe am Privaten Beruflichen Schulzentrum der Gemeinnützigen Gesellschaft für soziale Dienste (GGSD) in Coburg, Parkstraße 49, statt.Der Infoabend wendet sich an Menschen, die gern in der Behindertenhilfe arbeiten möchten und hierfür eine fundierte Ausbildung anstreben.Interessenten erhalten während der Veranstaltung individuelle Beratungen mit ausführlichen Infos zu Struktur und Inhalten der Ausbildung zum Heilerziehungspfleger und Heilerziehungspflegehelfer. Weiterführende Infos stehen auf www.ggsd.de/coburg