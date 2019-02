In Bayern die Beste

Einen großen Erfolg auf Landesebene hat das Leichtathletiktalent Anna Reinhart von der LG Haßberge (TV Haßfurt) gefeiert. Bei den bayerischen Hallenmeisterschaften in Fürth gewann Anna Reinhart in der Altersklasse U18 den Langstreckenlauf über 3000 Meter. Nachdem sie im vergangenen Jahr bei den unterfränkischen Titelkämpfen über die 800 Meter gesiegt hatte, war der Gewinn der bayerischen Meisterschaft der nächste Schritt in ihrer noch jungen Laufkarriere. Mit diesem Erfolg belohnte sich Anna Reinhart selbst für ihren unermüdlichen Trainingsfleiß. red