In Baunach tönt es im nächsten Jahr wieder Buna-Hu

Vor einigen Wochen hatte die Stadt alle Vereine zu einer Sondersitzung hinsichtlich eines Faschingsumzuges 2020 in Baunach eingeladen. Dritter Bürgermeister Tobias Roppelt, Melanie Schmitt vom Stadtmarketing und Caroline Reich, Geschäftsleiterin des Ortskulturrings Baunach, hatten ein neues, gemeinsames Konzept für den Faschingsumzug vorgestellt. Nachdem sich die anwesenden Baunacher Vereinsvorstände positiv und vor allem kooperativ zur Durchführung geäußert hatten, wurde als Deadline für die endgültige Entscheidung die Jahreshauptversammlung des OKR am 24. November festgelegt. Bis dahin sollten die Anmeldungen der VG-Vereine und Stammtische gesammelt werden, da diese die Entscheidung für oder gegen einen Faschingsumzug erheblich beeinflussen sollten. So fanden sich an der Versammlung neben dem OKR-Gremium und zahlreichen Vereinsvorständen auch Tobias Roppelt und Melanie Schmitt ein.

Der wohl interessanteste und mit Spannung erwartete Tagesordnungspunkt war natürlich das Thema Faschingsumzug 2020. Mit großer Freude konnte Caroline Reich mitteilen, dass bis zu diesem Tag bereits genügend Anmeldungen abgegeben worden waren und somit ein Umzug "Back to the roots" stattfinden konnte.

So werden sich am 16. Februar 2020 ab 13.30 Uhr wieder Fußgruppen, Garden und Wagen bis maximal 7,5 Tonnen Gesamtgewicht im Örtleinsweg aufreihen und den traditionellen Umzug durch den Zentweg, über den Marktplatz bis hin zum Festplatz kreativ gestalten.

Vereine engagieren sich

Als Moderator am Marktplatz konnte wieder Michael Eichler von Radio Bamberg gewonnen werden. Zudem erklärten sich einige Vereine bereit, die Bewirtung am Marktplatz zu übernehmen und den Abzeichenverkauf durchzuführen. Erstmalig in diesem Jahr wird es auch einen Vorverkauf der Abzeichen geben, die dieses Jahr das Motto "Unser Herz schlägt Buna-Hu" tragen werden.

Auch eine bunte Aftershow-Party darf nicht fehlen: So wird diese wieder zurück auf den Marktplatz geholt - mit Musik, Bühne und Barbetrieb. Die traditionelle Eröffnung der Party übernehmen die Baunacher Gardegruppen, anschließend wird DJ Cee für Stimmung sorgen. Bis 19 Uhr darf im Herzen von Baunach gefeiert werden.

Abschließend appellierte Caroline Reich an die Baunacher Vereins- und Stammtischvorstände, auch weiterhin unterstützend beizustehen, damit der neu aufgesetzte Faschingsumzug erfolgreich durchgeführt werden kann. Bevor die Sitzung geschlossen wurde, sicherte Tobias Roppelt die Unterstützung von Stadt und Bauhof in der weiteren Planung und Gestaltung zu. Melanie Schmitt und Caroline Reich übernehmen die weitere Organisation und erarbeiten zudem Sponsoringangebote für Firmen aus und um die VG Baunach.

Vereine und Interessenten können sich auf www.okr-baunach.de oder auf der Facebookseite "Fasching in Baunach" informieren. Anmeldungen zum Faschingsumzug werden noch bis zum 31. Januar angenommen.