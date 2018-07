In Bamberg steigt das Spitzenspiel um Landesliga-Play-offs

tis



Die American-Footballer der Bamberg Bucks empfangen am Sonntag (15 Uhr) die Aschaffenburg Stallions zum Spitzenspiel der Landesliga Nord auf dem Platz des FV 1912 Bamberg. Bamberg ist ungeschlagen Tabellenerster, Aschaffenburg mit nur einer Niederlage - ein 0:5 gegen die Bucks - der Verfolger. Der Sieger des Spiels wird sicher in die Play-offs einziehen und mit den Divisionen Mitte und Süd den Aufstieg in die Bayernliga ausspielen.Für die neu formierten Bucks waren die Play-offs von Saisonbeginn an das klare Ziel. Seit November arbeiten Spieler, Trainer und Vorstand konzentriert auf dieses Ziel hin - am Sonntag soll der Lohn für acht Monate harter Arbeit eingefahren werden.Neben dem sportlichen Erfolg der "Seniors" sind die Bucks zudem besonders stolz auf ihren Nachwuchs, die "Juniors": Die U19-Jugend spielt ihre erste Saison und hat bereits zwei Siege in der Tasche. Am Sonntag soll vor heimischer Kulisse der dritte Sieg in dieser Saison eingefahren werden. Vor dem Spiel der Herren ist um 11 Uhr Anpfiff der U19 gegen die Erlangen Sharks.Beide Spiele finden beim FV 1912 Bamberg in der Armeestraße statt, Parkmöglichkeiten gibt es am Stadionvorplatz. "Kick-off" bei der ersten Bucks-Garnitur ist um 15 Uhr. Interessant für Laien unter den Zuschauern: Der Stadionsprecher sorgt nicht nur für Stimmung, sondern erklärt auch immer wieder die Regeln des American Footballs.