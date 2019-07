Unter dem Motto "So klingt's in der Rhön" veranstaltet der Sängerkranz Reichenbach am Freitag, 5. Juli, einen Brauchtumsabend in Bad Bocklet. Beginn ist um 19.30 Uhr im Kursaal. An dem Abend werden Volkslieder gesungen und traditionelle Tänze aufgeführt. Karten gibt es im Vorverkauf in der Kur- und Touristinformation Bad Bocklet, unter Tel.: 09708/707 030 sowie auch per E-Mail (info@badbocklet.de), wie die Veranstalter informieren. Foto: Hillenbrand