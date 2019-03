In Aussicht auf ein neues Feuerwehrauto schmieden die Ditterswinder Baupläne

Ein jahrelanger Traum wird Wirklichkeit: Der Freiwilligen Feuerwehr Ditterswind wird ein neues Fahrzeug in Aussicht gestellt und auch das in die Jahre gekommene Feuerwehrhaus wird einer Sanierung und Erweiterung unterzogen. Zudem gab es viel Lob am vergangenen Samstagabend im Laufe der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ditterswind, bei welcher sich die Anzahl der aktiven Feuerwehrleute mit jener der passiven Mitglieder in etwa die Waage hielt. Bei der Versammlung konnten auch zwei Neuzugänge zum Feuerwehrverein verbucht werden.

Durch die Versammlung führte Oskar Hauck als Vorsitzender des Feuerwehrvereins. Sowohl Kommandant Thomas Brenner als auch der Vertreter der Dienstaufsicht - Federführender Kommandant im Markt Maroldsweisach - Wolfgang Harnauer sowie der örtliche Gemeinderat Gerhard Gagel sparten nicht mit Worten des Dankes für die Ditterswinder Wehr.

Sie stellten einvernehmlich heraus, dass die monatlichen Übungen mit den verschiedenen Schwerpunkten ebenso gut besucht waren wie die Lehrgänge zur Truppmannausbildung, welche das Grundkonzept für alle Feuerwehrleute darstellen. Auch alle im vergangenen Jahr notwendigen Einsätze (ein Scheunenbrand, ein Verkehrsunfall, Sturmschäden und Wes-penplage) wurden stets mit Bravour gelöst. Kommandant Brenner stellte in seinem Rückblick vor allem die feuerwehrtypischen Einsätze heraus und nannte zudem jene Tätigkeiten, wie sie im jährlichen Turnus regelmäßig stattfinden.

Da stellvertretende Kommandantin Susanne Eckl ihren Dienst als Jugendwartin zum Ende des vergangenen Jahres aufkündigte, ist man im Gemeindebereich derzeit auf der Suche nach einem Nachfolger bzw. einer Nachfolgerin für diese ehrenamtliche Tätigkeit.

Breiten Raum nahm die in Aussicht gestellte Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges ein: Der Kommandant berichtete in Wort und Bild von Informationsfahrten nach Untererthal, Friesenhausen und Muggendorf, wo man entsprechende Fahrzeuge vom Typ TSF-W (Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser) in Augenschein genommen hatte. Vor allem die Vorzüge bzw. Nachteile diverser feuerwehrspezifischer Aufbauten wurden den interessierten Zuhörern vorgestellt und vor allem mit den aktiven Feuerwehrleuten diskutiert.

Zusammenschluss ist geplant

Zudem teilte Brenner mit, dass auch die Birkenfelder Wehr ein neues Fahrzeug bekommen soll: Hier handelt es sich um einen sogenannten MTW (Mannschaftstransportwagen), der namensgebend vorrangig zum Transport von Personengruppen dient. Hintergrund ist der geplante wehrtechnische Zusammenschluss der Birkenfelder mit der Ditterswinder Wehr. Eine solche Löschgruppenbildung gibt es nach Aussage Harnauers bereits für Todtenweisach/Geroldswind; auch zwischen Voccawind und Maroldsweisach sei diese Idee auf dem Wege der Umsetzung.

Baubeginn steht an

Schließlich präsentierte Thomas Brenner noch den derzeitigen Stand der Planung für die Feuerwehrhauserweiterung, die schon in Kürze in Angriff genommen werden soll. Er zeigte einen Grundriss, der in allen Einzelheiten sowohl das bestehende Gebäude als auch einen Anbau und Unterstellplatz darstellt.

Was die Planung für das laufende Jahr angeht, so gab der Kommandant insbesondere jene Termine bekannt, die der Aus- und Weiterbildung der Aktiven dient, während Vorsitzender Oskar Hauck die geselligen Aktivitäten in den Vordergrund rückte. Dabei stellte er zwei Ausflugsvarianten - Maintal und Thüringer Wald - vor, wobei sich eine deutliche Mehrheit für die Fahrt im Juni nach Mespelbrunn, Kloster Engelhardt und Miltenberg mit Stadtrundgang bzw. Schifffahrt entschied.

Wolfgang Harnauer, federführender Kommandant im Markt Maroldsweisach zeigte sich erfreut, "dass die Gemeinde ein neues Fahrzeug für Ditterswind beschaffen wird".

Gemeinderat Gerhard Gagel umriss den möglichen Zeitplan für die Anschaffung des neuen Fahrzeugs und die Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen am "in die Jahre gekommenen Feuerwehrhaus".