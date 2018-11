In Aura regieren wieder die Narren

Das Rathaus ist wieder in Narrenhand. Rechtzeitig zum Start in die fünfte Jahreszeit marschierte ein Tross aus Elferrat und Gardemädchen mit Pauken und Kanone vom Vereinsheim zum Rathaus, wo sich der Rathausobere samt Gefolgschaft verschanzt hatte, um die Machtübernahme noch abzuwenden. Die Narren, angeführt von ihren Sitzungspräsidenten Marcel und Philipp Kaiser, machten dem Hausherrn klar, dass sie keinen Spaß verstehen und forderten die Herausgabe der Gemeindekasse und des Rathausschlüssels. Bürgermeister Thomas Hack und seine Mitstreiter gaben sich noch kampffreudig. "Wenn ihr net spurt, wird in Aura die Euerdorfer Parkregelung eingeführt", so Hack. Die Gemeindevertreter bekamen noch eine kurze Bedenkzeit. Diese Zeit nutzten die Angreifer zur Inthronisierung der neuen Tollitäten. Zunächst wurden die neuen Prinzenpaare vorgestellt, Christof I. (Sauer) und Johanna I. (Glückert) übernehmen die Macht bei den Erwachsenen. Sie treten die Nachfolge von Manuel und Natascha Bindrum an. Das Kinderprinzenpaar heißt Robin Schmitt und Anna Bolloch, die auf Max Büttner und Leni Schmitt folgen. Die Prinzenpaare wurden mit dem von Holger Wörner entworfenen Orden ausgezeichnet, der in diesem Jahr die "Schmiede an der Zehnt" zeigt.

Der Bürgermeister musste sich der Übermacht ergeben und händigte Rathausschlüssel und Gemeindekasse an den stellvertretenden Vorsitzenden Johannes Kaiser aus. Die Rathauseroberung wurde mit einem Weißwurstfrühstück gefeiert. red