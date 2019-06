Die Angler aus dem Königsberger Stadtteil Altershausen hatten an diesem Wochenende kein rechtes Glück mit ihrem Anglerfest. Bei wechselhaftem Sommerwetter boten sie aber, was viele Menschen wissen, als besondere Spezialität gegrillte Makrelen und geräucherte Forellen an. So kamen trotzdem viele Besucher nach Altershausen und nutzten die Gelegenheit, um einmal nicht mit Bratwurst und Steak ihren Hunger zu stillen. Foto: Gerold Snater