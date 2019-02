Mit ihrer Show "Sandsation" zog die "Sandkönigin" Irina Titova bereits auf ihrer ersten Deutschlandtournee 2018 die Zuschauer in ihren Bann. Am Dienstag, 12. Februar, reist die talentierte Russin ab 20 Uhr gemeinsam mit den Zuschauern im Kongresshaus Rosengarten in Coburg frei nach Jules Verne "In 80 Bildern um die Welt". Eine unterleuchtete Glasplatte, eine große Leinwand und Sand - das ist alles, was die junge Künstlerin benötigt, um ihren Figuren Leben einzuhauchen und bewegende Geschichten zu erzählen. Es ist atemberaubend, in welcher Geschwindigkeit sie Bilder entstehen und wieder vergehen lässt. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Internet unter www.eventim.de und www.semmel.de, weitere Informationen unter www.entertainmag.de. Archivfoto: Christian Göbler