In 50 gemeinsamen Jahren haben Galina und Nikolai Fink zu zweit viel gemeistert

Schwere Schicksale



ake



Am heutigen Mittwoch, 27. Juni, kann das Ehepaar Galina und Nikolai Fink goldene Hochzeit feiern. Beide hatten kein einfaches Leben, sind aber trotzdem glücklich und zufrieden.Am 3. Januar 1947 wurde Galina Fink in der Westukraine geboren und wuchs dort mit fünf Geschwistern auf. Als Galinas Vater in den Karpaten im Wald arbeitete, wurde ihre Mutter mit einer älteren Schwester ins Lager gebracht und musste dort bis zum Tod des Diktators Josef Stalin bleiben. In dieser Zeit kümmerte sich der Vater alleine um die Familie. Nach der Schule absolvierte Galina in Kasachstan eine Ausbildung in einer Fleischfabrik. "Dort lernte ich meinen Mann kennen", verrät sie. Nikolai Fink wurde als eines von drei Kindern am 15. März 1942 in Kasachstan geboren. "Als ich zur Welt kam, war mein Vater schon gestorben. Meine Mutter zog uns Kinder alleine groß", erzählt er. Als Nikolai die Schule beendet hatte, arbeitete er in einer Kohlengrube und diente in der Armee. Später verdiente er als Elektriker den Lebensunterhalt.Seit September 1998 lebt das Ehepaar in Ebersdorf und ist dort bestens integriert. In Deutschland fand Galina eine Arbeit an einer Tankstelle. "Wir haben es sehr schön und fühlen uns wohl. Den Schritt, hierherzukommen, haben wir nicht bereut", versichert Nikolai Fink.In ihrem Garten haben die beiden Gemüse angebaut, das von ihnen gehegt und gepflegt wird. Seit 2002 ist Nikolai Fink als äußerst zuverlässiger, fleißiger, pflichtbewusster und freundlicher Zeitungsausträger bekannt. Bisher war er kein einziges Mal krank und springt auch als Aushilfe ein, wenn Not am Mann ist. Seine Frau Galina engagiert sich in der katholischen Pfarrgemeinde Sankt Otto Ebersdorf, insbesondere im Seniorenclub. Oft sind die beiden deshalb auch bei den Ausflügen des Clubs dabei. Während Galina gerne kocht und backt, interessiert sich ihr Mann für die Numismatik . Neben den beiden Kindern Elvira und Waldemar gehören auch zwei Enkelkinder zur Familie, die der ganze Stolz des Ehepaares sind.Obwohl die Verwandtschaft der beiden teilweise in der Ukraine beziehungsweise in unterschiedlichen Teilen Deutschlands wohnt, wird rege Kontakt gehalten.