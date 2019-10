In 38 Tagen zu Fuß nach Hennebont

Die Volkshochschule Kreis Kronach lädt zum Diavortrag "Zu Fuß nach Hennebont" ein. Der Ausdauerwanderer Helmut Böhnlein aus Knellendorf war 2016 auf seiner 1400 Kilometer langen Wanderung in die Kronacher Partnerstadt Hennebont 38 Tage unterwegs. Der Vortrag findet am morgigen Donnerstag, 10. Oktober, 20 bis 21.30 Uhr im VHS-Raum (GS) in der Grund- und Mittelschule ll statt. Die Anmeldung hierzu erfolgt über die Volkshochschule Kronach, Telefonnummer 09261/60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de. red