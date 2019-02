In 17 Workshops selbst künstlerisch aktiv werden

Bei den 10. Kulmbacher Sommerkunstwochen kann wieder jeder künstlerisch aktiv werden. Renommierte Künstler geben Hilfestellung. 17 Workshops für Erwachsene stehen zur Wahl. Darunter Traditionelles wie Aquarellmalerei, Holz- und Steinbildhauen oder Gestalten mit Ton. Aber auch Neues ist im Programm: etwa "Doodle link" auf hohem Niveau - Strich für Strich zum surrealistischen Meisterwerk, Kunststein-Betonguss oder die malerische Beschränkung auf schwarz und weiß, in der in unserer so überbordend farbigen, bunten Welt vielleicht ein besonderer Reiz liegt.

Die für Kinder und Jugendliche geplanten sieben Workshops sind im Internet unter www.kulmbacher-sommerkunstwochen.de bereits ausführlich beschrieben. Ihr Zustandekommen hängt jedoch - wie in jedem Jahr - davon ab, ob genügend Spendengelder zusammenkommen. Das sind die Angebote: Workshop 1: Kunststein-Betonguss; Dozentin ist Kerstin Sallet; Termin: Samstag und Sonntag, 8. und 9. Juni sowie Donnerstag, 20. Juni.

Workshop 2: Mut zum Risiko - Acrylmalerei und Mischtechniken Dozentin ist Monika Pellkofer-Grießhammer; Termin: Dienstag bis Donnerstag, 11. bis 13. Juni.

Workshop 3: Gestalten mit Ton; Dozentin ist Gertrud Murr-Honikel; Termin: Freitag bis Sonntag, 14. bis 16. Juni.

Workshop 4: Papierschöpfen; Dozent ist Wolfgang Lukas; Termin: Freitag, 21., und Samstag, 22. Juni (auch tageweise buchbar).

Workshop 5: Abstrakt - Schicht für Schicht; Dozentin ist Margit Rehner; Termin: Freitag bis Sonntag, 21. bis 23. Juni.

Workshop 6: Aquarellmalerei; Dozentin ist Ingrid Meyerhöfer. Termin: Samstag und Sonntag, 20. und 21. Juli.

Workshop 7: WasserWege; Dozent ist Andreas Claviez; Termin: Samstag bis Montag, 27. bis 29. Juli.

Workshop 8: Holzschnitt; Dozentin: Walli Bauer aus Bamberg; Termin: Dienstag und Donnerstag, 30. Juli bis 1. August.

Workshop 9: Pflanzenfarben - Herstellen und Malen; Dozentin: Angelika Gigauri; Termin: Freitag und Sonntag, 2. bis 4. August.

Workshop 10: Schau. Spiel. Oder Show? Dozent: Rüdiger Baumann; Termin: Freitag bis Sonntag, 2. bis 4. August.

Workshop 11: Strich für Strich - Doodle link auf hohem Niveau; Dozent: Beka Gigauri. Termin: Montag und Dienstag, 5. und 6. August.

Workshop 12: Pfundsweiber in Beton; Dozentin: Kerstin Sallet; Termin: Mittwoch bis Sonntag, 7. bis 11. August.

Workshop 13: Porträt - Jugend und Alter; Dozentin: Manuela König-Schilbach; Termin: Freitag bis Sonntag, 9. bis 11. August.

Workshop 14: Stein- und Holzbildhauen; Dozent: Peter May; Termin: Mittwoch bis Sonntag, 14. bis 18. August.

Workshop 15: Linie und Fläche; Dozentin: Monika Pellkofer-Grießhammer; Termin: Freitag bis Sonntag, 16. bis 18. August.

Workshop 16: Weiß auf schwarz - schwarz auf weiß; Dozent: Andreas Claviez. Termin: Freitag bis Sonntag, 16. bis 18. August.

Workshop 17: Vedutenmalerei; Dozent: Nicki Lang; Termin: Freitag bis Sonntag, 16. bis 18. August.

Nach dem Erfolg des letzten Jahres wird es auch heuer den beliebten Open-air-Workshop an der Kulmbacher Kieswäsch geben: "Malen wie die Impressionisten - mit Rotwein und Baquette" am Samstag, 3. August. Die Alternative bei schlechtem Wetter heißt für drinnen: "Van Gogh und seine Sonnenblumen".

Und auch in diesem Jahr gilt: Schnell anmelden, denn bei einigen Kursen sind bereits jetzt nur noch Restplätze verfügbar. Das Anmeldeformular und weitere Informationen findet man auf www.kulmbacher-sommerkunstwochen.de. Anmeldung bei der Kulturverwaltung der Stadt Kulmbach, Oberhacken 1, weitere Informationen bei Jutta Lange, Telefonnummer 09221 74949. red