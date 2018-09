In 15 Minuten nach Nürnberg

Matthäus, Kapitel 23. Eine von der Diktion her an die Rede eines bekannten bayerischen Politikers angelehnte, satirische, humoristische und nicht ganz ernst zu nehmende Anmerkung zum geplanten Beitritt des Landkreises Kronach zum Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN):

"Liebe im Landkreis Kronach verharrende und zurückgebliebene Bürgerinnen und Bürger, liebe Smartphoner und Rollatoren, äh Senioren!

Früher, also zu meiner Zeit, als ich noch, oder besser gesagt, der König, äh der Kunde noch König und die Bank eine Sparkasse war, gab es Präsente und Geschenke. Heute müssen Sie, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, sogar dafür bezahlen, um ans eigene Geld zu kommen. Da frage ich mich schon, wo sind wir eigentlich nur her-, respektive hingekommen!

Doch wie so oft, zeigt sich unverhofft ein Scheinlicht, äh, ein Lichtschein am fernen Nürnberger Horizont, sozusagen eine Bank, die keine Fata Morgana, sondern sichtbar für uns wieder da ist. Ich meine damit die ,Mitfahr-Bank', wie sie z.B. in Weißenbrunn installiert werden soll.

Wenn Sie also in Zukunft auf dieser Bank sitzen, dann sind sie, dem Verkehrsverbund Großraum Nürnberg sei Dank, alle 15 bis 20 Minuten unterwegs nach Nürnberg, das heißt, Nürnberg liegt ohne Verzögerung näher an ihrem Wohnort als Kronach. Und das ist richtig so, denn ich war schon immer meiner Meinung und habe gesagt: Warum eigentlich in der Nähe schweifen, wenn das Ferne liegt so nah.

Wie, Sie wollen gar nicht nach Nürnberg fahren, sondern nur auf der Bank sitzen und so lange warten, bis das Bedarfsverkehrskonzept unseres Landkreises steht und dann mit dem ICE von Coburg nach Berlin fahren? Dann bleiben Sie doch einfach sitzen bis zum Sankt Nimmerleinstag, denn der Landkreis hat mit dem Geld, das er eigentlich gar nicht hat, ihre Fahrt nach Nürnberg schon bezahlt, oder wie dieser Dings, dieser Aphorismen, äh Matthäus, in seiner Strafrede gegen die Schriftgelehrten und Pharisäer so trefflich formulierte: Das eine tun und das andere nicht lassen!"

Georg Zinner

Rothenkirchen