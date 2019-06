Impulsvortrag und Diskussion für Eltern

Die Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern lädt am Donnerstag, 4. Juli, zum Vortrag: Digitale Medien und die "Smombies", ein. Beginn ist um 18 Uhr im der Beratungsstelle, Geyerswörthstraße 2. Neben der Selbstverständlichkeit und Faszination der "digitalen Welten" gibt es einige Gefahren wie übermäßiger Medienkonsum, Kostenfallen, Cybermobbing, etc.. In einem kurzen Impulsvortrag werden entwicklungspsychologische Zusammenhänge aufgezeigt, Risiken und Möglichkeiten thematisiert. Weiterhin besteht Raum für Diskussion und Erfahrungsaustausch. Die Veranstaltung dauert etwa eineinhalb Stunden. Weitere Infos und Anmeldung unter Telefon 0951/2995730 oder per E-Mail: eb@caritas-bamberg.de. red