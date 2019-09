Impulse und Anregungen für die Kindererziehung

Die Katholische Erwachsenenbildung lädt zu einem Vortrag am Dienstag, 24. September, in den Seminarraum der Katholischen Erwachsenenbildung, Klosterstraße 17, ein. Um 18.30 Uhr spricht die zertifizierte Kess-Referentin Kathrin Ritter zu dem Thema "Wellness im Erziehungsalltag" - Ein kesser Elternabend für Eltern mit Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren.

"Der Elternabend vermittelt folgende Botschaften: Sie als Mutter oder Vater sind ein wichtiges Mitglied in Ihrer Familie! Nehmen Sie sich selbst in den Blick und gönnen Sie sich eine Auszeit vom Erziehungsalltag! Tun Sie das mit ruhigem Gewissen, denn nur so können Sie danach gestärkt wieder Ihre Erziehungsaufgaben wahrnehmen", heißt es in einer Pressemitteilung. Zu diesen Themen erhalten die Zuhörer Impulse und Anregungen.

Anmeldung erforderlich

Die Referentin freut sich auf interessierte Eltern, Großeltern und alle, die dieses Thema interessiert. Die Veranstaltung ist für die Teilnehmer kostenfrei. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich unter der Rufnummer 09261/61767. red