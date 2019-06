Impulse für Gemeinden

In seiner Frühjahrsvollversammlung in Hofheim hat der Dekanatsrat Haßberge einige Ziele konkretisiert, die er gemeinsam mit den hauptamtlichen Seelsorgern und den Gremien in den Pfarreiengemeinschaften angehen will. Der Dekanatsrat ist das höchste Laiengremium auf Dekanatsebene - ähnlich dem Pfarrgemeinderat in den Pfarreien.

Unter der Überschrift "Wir werden konkret" brachten die Teilnehmer Wünsche und Anregungen ein, die anschließend in offenen Runden bearbeitet wurden. Sie konnten sich mit dem Thema einbringen, das sie am meisten ansprach. Diese Methode ermöglichte ein kreatives und konstruktives Arbeiten, wie der Dekanatsrat in einer Pressemitteilung erklärt.

"Wir wollen nicht auf das sehen, was alles getan werden muss, sondern auf das, wo für uns Energie drin ist", sagte Klaudia Schwarz, die Dekanatsratsvorsitzende. So ging es in einer Themengruppe um positive Erfahrungen in den Gemeinden und um die Frage, wie dies bestärkt werden kann. Eine andere Gruppe setzte sich damit auseinander, wie die Jugendlichen stärker Raum in den Gemeinden erhalten können.

In insgesamt sechs Gruppen bearbeiteten die Delegierten in der Vollversammlung ihre Themen. Das Gremium legte fest, wie am einzelnen Thema weitergearbeitet wird.

So wird das Thema Jugend von Regionaljugendseelsorger Matthias Vetter in die Gremien der Jugendarbeit eingebracht. Das Thema der Stärkung der Verantwortung von Laien soll in einem Modellprojekt in den Pfarreiengemeinschaften Baunach und Pfarrweisach erprobt werden. Das Referat Gemeindeentwicklung der Diözese Würzburg wird Hilfestellung geben. Die Senioren werden ihre Ideen in die Leitungsrunde des Dekanats-Seniorenforums einbringen. Die einzelnen Themengruppen sollen künftig immer wieder ihre Ergebnisse in die Vollversammlung des Dekanatsrates einbringen.

Klaudia Schwarz zeigte sich am Schluss der Vollversammlung sehr zufrieden mit dem Verlauf und dem engagierten Arbeiten. Sie ist zuversichtlich, dass mit diesen "Werkstätten des Wandels" Impulse auch in die Gemeinden und Pfarreiengemeinschaften gehen. red