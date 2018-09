Impulse für den Vereinssport

Stille erfüllt die Sporthalle, als Yoga-Lehrerin Eva-Maria Röder mit ruhiger Stimme ihre Anweisungen gibt: "Achte auf deine Atmung und deine innere Anspannung und genieße die Ruhe."

"Yoga am Morgen" war nur ein Thema, das in der Altenkunstadter Kordigasthalle auf dem Programm stand. Über 40 Übungsleiter aus dem Sportbereich aus ganz Oberfranken hatten sich dort zu einem Fortbildungslehrgang für Gymnastik und Bewegung eingefunden. Eingeladen hatten der Kreisverband Lichtenfels mit Kreisfrauenvertreterin Helga Fischer Übungsleiter, Nachwuchskräfte und Interessierte.

Neue Möglichkeiten im Sport

Ziel war, die Möglichkeiten als Übungsleiter und Nachwuchskräfteanleitung zu vertiefen - sportartübergreifend und breitensportorientiert. Bei derartigen Kursen werden bereits Erlerntes vertieft und neue Möglichkeiten erörtert, die sich für die Arbeit in den Vereinssportstunden anbieten.

Bürgermeister Robert Hümmer (CSU) freute sich, dass die Veranstaltung wieder in Altenkunstadt ausgetragen wurde. Er wünschte allen Teilnehmern neue Inspiration für ihre Arbeit. Helga Fischer und Bezirksvorsitzende Monika Engelhardt waren der Meinung, dass Sport in der Gemeinschaft am schönsten ist. Umso es wichtiger sei es, dass sich regelmäßig neue Übungsleiter in Turn-, Sport- und Gymnastikvereinen zur Verfügung stellen. Neben der Yoga-Einheit konnten die Teilnehmer Tanz-Fitness zu lateinamerikanischer Musik (Leiterin Monika Engelhardt) ausprobieren. Beim abschließenden Stretching gab es weitere Tipps von der Expertin. Mit neuen Eindrücken gingen dann alle wieder zufrieden nach Hause. Roland Dietz