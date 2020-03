Impulse am Kreuzweg

Am Freitag, 13. März, um 19.15 Uhr wird Inge Kirch in der Kirche in Brünn den dortigen Kreuzweg erklären. Die Münnerstädter Künstlerin und Pfarrgemeinderätin hat den Bilderzyklus zwischen 1990 und Anfang 1991 geschaffen. Seit März 1991 ist der Kreuzweg in der Kirche angebracht. Für die Künstlerin war der Auftrag damals auch eine intensive Auseinandersetzung mit der Leidensgeschichte Jesu. Gleichzeitig betrat sie mit der sakralen Malerei künstlerisches Neuland. Inge Kirch wird von der Entstehungsgeschichte erzählen und zu jeder Station einen Impuls geben. So wird dieser Abend auch eine innere Vorbereitung auf dem Weg zur Karwoche und zu Ostern sein.

Dieser Termin war ursprünglich am 6. März vorgesehen, wurde aber wegen des Weltgebetstages der Frauen auf den 13. März verlegt. eik