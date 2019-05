Improniker drehen noch einmal auf

"Froh zu sein bedarf es wenig" und wer miterleben will, wie aus noch weniger als wenig, also aus nichts, nicht nur Frohsinn, sondern ungebändigte Spielfreude und sprühende Fabulierlust wird, der komme zur Majestätischen Mai-Show am Freitag, 24.Mai, um 20.30 Uhr in den Jazzkeller in der Oberen Sandstraße 18 in Bamberg.

Mit der Sonne im Herzen der Zuschauer verwandelt sich ein schummrig-kühler Jazzkeller zum letzten Mal vor der Sommerpause in einen strahlenden Musentempel, in dem sich die Anonymen Improniker nur allzu bereitwillig von den irrlichternden Einfällen des Publikums küssen lassen.

Das Opium des anwesenden Volkes in sich aufsaugend, wirbeln und visionieren die Improniker derwischgleich auf der Bühne herum und lassen eine orakelhafte Wirklichkeit auferstehen, verspricht der Veranstalter. Karten für dieses majestätische Theaterereignis können ganz profan unter kontakt@anonyme-improniker.de reserviert werden. red