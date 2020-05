Es gibt eine neue Sonderausstellung im Naturkunde-Museum "EinzigARTiges Neuseeland - Impressionen in Öl und Acryl von Steffi Rodigas". Neuseeland ist das Land der langen weißen Wolke am anderen Ende der Welt, wo man innerhalb kürzester Zeit und ohne große Distanzen zu überwinden spektakuläre Gletscher, wunderschöne Fjorde, schneebedeckte Berge, urige und subtropische Wälder, Vulkanlandschaften und pittoreske Küsten mit malerischen Sandstränden erleben kann. Auf zahlreiche Menschen übt Neuseeland eine unwiderstehliche mystische Faszination aus, so auch auf Steffi Rodigas. Die Sonderausstellung kombiniert Kunstwerke von Rodigas mit Objekten aus den Sammlungen des Naturkunde-Museums . Die Ausstellung ist bis zum 26. Juli täglich von 9 bis 17 Uhr zu sehen. Foto: NMC