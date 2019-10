Impressionen in Acryl auf Leinwand

Interessierte und Freunde sind wieder zur Vernissage und der Ausstellung "Gartenimpressionen" von Brigitte Müller eingeladen. Ausstellungsort ist der Gasthof Wolf in Burggaillenreuth bei Ebermannstadt. Eröffnet wird die Ausstellung am Samstag, 26. Oktober, um 11 Uhr. Anschließend besteht die Möglichkeit zum gemeinsamen Mittagessen (bitte reservieren unter 09242/92433). Die Ausstellung kann am Sonntag, 27. Oktober, von 11 bis 20 Uhr sowie bis Sonntag, 24. November, jedes Wochenende von 11 bis 20 Uhr besucht werden. Die Finissage ist am 30. November, 11.30 Uhr mit der Möglichkeit zum gemeinsamen Gans-Essen (bitte vorbestellen). red