Impressionen aus Wladimir

Alltagsimpressionen aus Erlangens russischer Partnerstadt Wladimir, aber auch eindrucksvolle Bilder von Klöstern und verlassenen Kirchen in der Umgebung zeigt der Erlanger Fotograf Othmar Wiesenegger am Donnerstag, 23. Januar, ab 19 Uhr, im Großen Saal der Volkshochschule Erlangen in der Friedrichstraße 19. red