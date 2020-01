Immo-Branche lädt zur Messe

Altersgerecht bauen und sanieren, Sicherheit und Einbruchschutz: Diese Sonderthemen rückt die 18. Immobilienmesse Franken in diesem Jahr in den Mittelpunkt. Sie findet am 25. und 26. Januar in der Brose-Arena in Bamberg statt. Knapp 200 Aussteller warten dort auf die Besucher. Die Messe bietet diesen laut Veranstalter ein etabliertes Fachforum und wichtige Informationen aus allen Bereichen rund um das begehrte Betongold.

Die Immobilienmesse Franken habe sich im Laufe der Jahre zu einer der größten bayerischen Informationsplattformen dieser Art entwickelt, heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters. Sie sei für Immobilienbesitzer, Kapitalanleger und angehende Bauherren ein aktueller Wegweiser innerhalb der Immobilienbranche.

Auf zwei Vortragsräume verteilt bieten Referenten den Besuchern ein umfangreiches Vortragsprogramm. An beiden Messetagen finden Fachvorträge zu verschiedenen Themen statt und ergänzen so das Informationsangebot der Aussteller.

Fördermittel und Energiewende

Wie in den Vorjahren wird auch 2020 die Ausstellungsfläche der Immobilienmesse Franken um die Oddset-Business-Lounge im ersten Obergeschoss erweitert. Diese bietet Platz für rund 30 zusätzliche Aussteller und einen zweiten Vortragsraum.

Hier stehen Vorträge zu Themen wie Fördermitteln, Energiewende, Feuchtigkeitsbekämpfung oder dem privaten Immobilienverkauf auf dem Programm.

Das Sonderthema der 18. Immobilienmesse Franken beinhaltet unter anderem die Schwerpunkte Sicherheit und Einbruchschutz. Gerade in der dunklen Jahreszeit gewinne es an Relevanz, die eigenen vier Wände vor Einbrechern zu schützen, heißt es vom Veranstalter. Die Aussteller der Immobilienmesse zeigten hierfür Möglichkeiten auf - von einbruchssicheren Fenstern und Türen bis hin zu Alarmanlagen und Sicherheitssystemen.

Traum vom eigenen Zuhause

Die Entscheidung, sich den Traum vom Eigenheim zu erfüllen, werfe viele Fragen auf, so der Veranstalter weiter. Oftmals gestalte es sich schwierig, den Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten, die die Immobilienbranche bietet, zu behalten.

Vor Ort seien daher Anbieter wie Makler, Bauträger, Fertighaushersteller, Baustoffhändler, Banken, Verbände oder Architekten. Sie böten umfangreiche Informationen für alle, die Immobilien kaufen, bauen oder renovieren wollen.

Barrierefrei wohnen

Auch das Thema Barrierefreiheit gewinnt immer mehr an Relevanz, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden könne die Lebensqualität im Alter deutlich erhöhen. Doch häufig würden Betroffene die vielseitigen Lösungen nicht kennen, die dies ermöglichen. Die Aussteller der Messe seien Spezialisten auf diesem Gebiet und würden die Besucher über verschiedene Möglichkeiten beraten, das eigene Zuhause barrierefrei zu gestalten.

Breites Angebot

Egal ob Bestehendes angepasst werden oder neuer Wohnraum entstehen soll: Auf der Immobilienmesse Franken werde man fündig, verspricht der Veranstalter. red